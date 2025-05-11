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Жителей Башкирии ожидают еще одни четырехдневные выходные

В июне жителей Башкирии ждут длинные выходные в честь Дня России.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году празднование Дня России создаст для жителей страны четырехдневные выходные с 12 по 15 июня.

Как сообщает Минтруд, 12 июня (четверг) станет официальным нерабочим праздничным днем. К нему добавится дополнительный выходной 13 июня (пятница), который получен за счет переноса выходного с 8 марта. 14 и 15 июня — обычные суббота и воскресенье.

Предпраздничное 11 июня будет сокращенным — рабочий день продлится на один час меньше.

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