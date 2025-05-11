Жителей Башкирии ожидают еще одни четырехдневные выходные

В 2025 году празднование Дня России создаст для жителей страны четырехдневные выходные с 12 по 15 июня.
Как сообщает Минтруд, 12 июня (четверг) станет официальным нерабочим праздничным днем. К нему добавится дополнительный выходной 13 июня (пятница), который получен за счет переноса выходного с 8 марта. 14 и 15 июня — обычные суббота и воскресенье.
Предпраздничное 11 июня будет сокращенным — рабочий день продлится на один час меньше.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.