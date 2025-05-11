ДУМ Башкирии изменил время ночного намаза.

«С наступлением летнего времени в республике с 8 мая по 3 августа когда не наступает астрономическая ночь, а именно не наступают признаки ночного намаза. В прошлом году на заседании улемов и хазратов духовного управления мусульман Республики Башкортостан было принято решение, что в этот период летнего времени время ночного намаза и утреннего намаза устанавливается расчётным методом. А именно на время ночного намаза прибавляется полтора часа после магриба, ахшам-намаза (вечерняя молитва в исламе — прим. ред.) и через полтора часа совершается ночной намаз. Время утреннего намаза совершается за полтора часа до восхода солнца, а для тех, кто держит уразу в эти дни, расчётное время сухура (предрассветный приём пищи — прим. ред.) — за два часа до восхода солнца», — пояснил Альфред хазрат.