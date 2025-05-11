ДУМ Башкирии изменил время ночного намаза.

В Башкирии с наступлением летнего времени мусульмане будут совершать ночной намаз по новому времени. Разъяснения разместил в своём telegram-канале муфтий Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин.
На видео его заместитель Альфред хазрат поясняет о времени ночного намаза. Он сказал, что решение принято в прошлом году.
«С наступлением летнего времени в республике с 8 мая по 3 августа когда не наступает астрономическая ночь, а именно не наступают признаки ночного намаза. В прошлом году на заседании улемов и хазратов духовного управления мусульман Республики Башкортостан было принято решение, что в этот период летнего времени время ночного намаза и утреннего намаза устанавливается расчётным методом. А именно на время ночного намаза прибавляется полтора часа после магриба, ахшам-намаза (вечерняя молитва в исламе — прим. ред.) и через полтора часа совершается ночной намаз. Время утреннего намаза совершается за полтора часа до восхода солнца, а для тех, кто держит уразу в эти дни, расчётное время сухура (предрассветный приём пищи — прим. ред.) — за два часа до восхода солнца», — пояснил Альфред хазрат.
По его словам, все эти решения приняты для облегчения жизни мусульман, прихожан и хазратов.
В ближайшее время изменения будут внесены и в мобильное приложение «Цифровой имам». Напомним, о его запуске ранее сообщил «Башинформ». В приложении мусульмане могут узнавать новости, время намазов, направление киблы и другую информацию.