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Через Ростов в Мариуполь запустили новый автобусный рейс

Новый автобусный маршрут соединит Ростов-на-Дону и Сочи с Мариуполем. Рейс предусматривает промежуточную остановку в донской столице.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила администрация Амвросиевского муниципального округа ДНР.

Из сообщения следует, что пассажирский автобус будет останавливаться в Донецке и Амвросиевке (ДНР), Ростове-на-Дону и Туапсе. Из Мариуполя рейсы будут отправляться по пятницам.