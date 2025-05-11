Через Ростов в Мариуполь запустили новый автобусный рейс

Об этом сообщила администрация Амвросиевского муниципального округа ДНР.
Из сообщения следует, что пассажирский автобус будет останавливаться в Донецке и Амвросиевке (ДНР), Ростове-на-Дону и Туапсе. Из Мариуполя рейсы будут отправляться по пятницам.
Новый автобусный маршрут соединит Ростов-на-Дону и Сочи с Мариуполем. Рейс предусматривает промежуточную остановку в донской столице.
Об этом сообщила администрация Амвросиевского муниципального округа ДНР.
Из сообщения следует, что пассажирский автобус будет останавливаться в Донецке и Амвросиевке (ДНР), Ростове-на-Дону и Туапсе. Из Мариуполя рейсы будут отправляться по пятницам.