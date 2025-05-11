600 МКД в Башкирии ожидает ремонт в 2025 году

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии рассказало о планах работ на текущий год, который включает 653 вида ремонтных мероприятий в 600 многоквартирных домах. Общий объем финансирования составит пять миллиардов рублей, средства сформированы за счет взносов собственников жилья.
Согласно плану, в этом году будет отремонтировано 222 кровли, 47 фасадов, а также системы водоснабжения и водоотведения в 30 домах. Запланирован ремонт теплоснабжения в 14 домах, электроснабжения — в 41, газоснабжения — в 17. Кроме того, в 21 доме утеплят чердачные перекрытия, а в 231 доме заменят 620 лифтов.
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