Бастрыкин заинтересовался плохим состоянием мемориала в Ростовской области

После сообщений в соцсетях о том, что в городе Морозовске Ростовской области продолжительное время не восстанавливали Мемориал Воинской славы, ситуацией заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.