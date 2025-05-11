Бастрыкин заинтересовался плохим состоянием мемориала в Ростовской области

После сообщений в соцсетях о том, что в городе Морозовске Ростовской области продолжительное время не восстанавливали Мемориал Воинской славы, ситуацией заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас в случившемся разбирается донской Следком, проводя процессуальную проверку по статье 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность».
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить ему о ходе проверки и том, что удалось установить.