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Бастрыкин заинтересовался плохим состоянием мемориала в Ростовской области

Председателю Следкома доложат, почему мемориал в Морозовске в плохом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

После сообщений в соцсетях о том, что в городе Морозовске Ростовской области продолжительное время не восстанавливали Мемориал Воинской славы, ситуацией заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в случившемся разбирается донской Следком, проводя процессуальную проверку по статье 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность».

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить ему о ходе проверки и том, что удалось установить.