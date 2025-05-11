«Искать и не сдаваться»: коллекционер Михаил Дымшиц рассказал, с чего началась филателия

Этот год особенный для филателистов: исполняется 100 лет «златоустовской платформе», в которой были сформулированы основные принципы тематического коллекционирования марок. О том, как и где родилась филателия и почему ею интересуются до сих пор, «ВМ» рассказал коллекционер, член президиума Союза филателистов России Михаил Дымшиц.
Чуть истории: в 1925 году участники филателистического кружка под руководством историка Михаила Яковлевича Сюзюмова из Златоуста заявили о том, что почтовые марки — это отражение истории страны, а смысл их коллекционирования состоит в том, чтобы с их помощью люди могли изучать исторические факты и события. Так появилось новое направление в коллекционировании под названием тематическая филателия.
— Михаил Наумович, все с чего-то начинается. А с чего началась филателия?
— Это случилось относительно недавно, в середине XIX века, сразу после того, как в Великобритании начали выпускать марки. Все предыдущие попытки их выпуска носили чисто локальный характер. «Черный пенни», первая английская марка, печатался на больших листах, и каждая марка на этом листе имела свои особенности. Например, на углах марки чередовались латинские буквы. Как только где-то появляется какое-то разнообразие, тут же находятся люди, которые это разнообразие пытаются собрать. Этим и занимались первые коллекционеры.
— Но что такого удивительного есть в марках?
— Мотивы для коллекционирования всегда очень разные. Для меня интересна история почты, а она включает в себя и марки, и разные виды почтовых отправлений, правила оформления, то, как марки пересылались, принимались… Сейчас я готовлю к изданию книгу, посвященную почте во время Великой Отечественной войны.
— Насколько бывает погружен человек в это увлечение?
— Признаюсь, свою коллекцию я каждый день не рассматриваю. Как коллекционер я пишу книги, участвую в организации филателистических выставок, читаю лекции в клубах. Каждый коллекционер сам выбирает, как ему со своим увлечением жить. В интернете сейчас есть несколько аукционов. Если позволяет время, можно за ними следить хоть каждый день. Коллекционера эти сотни предложений не интересуют, только их маленькая часть.
— Какая наша марка считается самой редкой?
— Сувенирный блок из картона, выпущенный Народным комиссариатом связи, на котором находятся четыре марки с изображением Музея имени Пушкина в Москве. Таких экземпляров было несколько сотен, они вручались филателистам на выставках. Очень многие из этих людей по пали под репрессии, и поэтому марок таких практически не осталось. Самая редкая отдельная марка, выпущенная в Российской империи, называется «Тифлисская уника». Она была выпущена в 1857 году в Тифлисе для городской почты. На сегодняшний день, насколько мне известно, таких марок осталось только семь. По некоторым сведениям, одна из них находится у нас в стране.
— А в мире?
— Марка «Британская Гвиана», выпущенная в 1856 году и оставшаяся в единственном экземпляре. На аукционе за нее заплатили больше десяти миллионов долларов.
— Что для коллекционера самое трудное?
— Любая трудность лишь увеличивает интерес. Например, те же проблемы в описании марок. Каждый ее выпуск должен быть достаточно подробно описан, ведь она является эквивалентом денег, но в таких документах было очень много неточностей. Что значит тот или иной ярлык, та или иная надпись, почему разные тарифы? Самый интересный момент, когда ты находишь что-то, о существовании чего даже не подозревал. Самое трудное и есть самое интересное. Считать коллекционирование трудом я бы не стал. Скорее, это постоянный поиск.
— Что изменилось за последние годы?
— Филателистов, настоящих коллекционеров стало меньше. А людей, просто собирающих марки, гораздо больше. В основном они собирают марки, посвященные какой-то одной теме, ну, скажем, кошкам. Но эти люди не считают себя филателистами. Коллекционеров стало меньше еще в середине 80-х. Марки перестали расти в цене, и люди стали терять к ним интерес. Все-таки наибольшая часть коллекционеров начинает собирать, надеясь на этом заработать. Но надежда эта напрасная, нужно очень сильно постараться, чтобы так получилось…
— Филателия — она для филателистов?
— Любое увлечение дает человеку некую свободу творчества. Каждый создает ту коллекцию, которую он хочет, посвященную той теме, которая ему интересна. Для этого не нужно чье-то согласие. Каждый может выбирать интерес себе по душе, и это вовсе не подразумевает того, что кому-то другому это будет интересно. Этого и не нужно. Главное, чтобы это увлечение было интересно тебе самому.
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО.
Идея создания почтовой марки принадлежит Роланду Хиллу — генеральному почтмейстеру Великобритании. Благодаря введению марок в 1840 году удалось отменить почтовые сборы. При этом стали использоваться как сами марки, так и заранее маркированные конверты для письма.
В России маркированные конверты появились тогда же, а сами почтовые марки позже, в 1857 году.
Сначала марки отделялись от листа бумаги с помощью ножниц. Начиная с 1947 года, когда была изобретена перфорационная машинка, между марками стали прокалывать промежутки, те самые зубчики, привычные нам.
НЕСТЬ ИМ ЧИСЛА.
В советское время филателистов-коллекционеров, членов Всесоюзного общества филателистов, насчитывалось около двухсот тысяч человек. Сейчас настоящих филателистов около пятидесяти тысяч, а простым собиранием марок увлекаются больше полумиллиона.