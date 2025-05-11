«Искать и не сдаваться»: коллекционер Михаил Дымшиц рассказал, с чего началась филателия

— Сувенирный блок из картона, выпущенный Народным комиссариатом связи, на котором находятся четыре марки с изображением Музея имени Пушкина в Москве. Таких экземпляров было несколько сотен, они вручались филателистам на выставках. Очень многие из этих людей по пали под репрессии, и поэтому марок таких практически не осталось. Самая редкая отдельная марка, выпущенная в Российской империи, называется «Тифлисская уника». Она была выпущена в 1857 году в Тифлисе для городской почты. На сегодняшний день, насколько мне известно, таких марок осталось только семь. По некоторым сведениям, одна из них находится у нас в стране.