Эмиграция россиян из одной страны бывшего СССР стала рекордной за 20 лет

Кроме того, наблюдается отток граждан Эстонии. В прошлом году впервые с 2020 году бывшую союзную республику покинуло больше человек, чем прибыло. Чаще всего из Эстонии уезжают граждане в возрасте 30−44 лет, а самым популярным направлением считается Финляндия, куда отправляются до 50 процентов эстонских мигрантов. Также популярными направлениями являются Великобритания, Россия, Германия и США.