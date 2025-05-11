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17-летний мальчик попал на «зебре» в Уфе под колеса иномарки

В Уфе Volkswagen Tiguan сбил подростка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 11 мая, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan при повороте с местного проезда на улицу 50 лет СССР сбил 17-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия юношу с различными травмами доставили в больницу.

— По факту ДТП начато административное расследование, — заявили в дорожной полиции.

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