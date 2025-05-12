В Воронеже Полковник ВДВ Александр Маркелов ушёл из жизни

Александр Маркелов был ветераном боевых действий, прошёл чеченскую кампанию. С 2014 года он участвовал в конфликте на Донбассе, где командовал добровольческим батальоном «БАРС-7», названным в честь русского богатыря Евпатия Коловрата. За годы службы он снискал уважение среди бойцов и сослуживцев как человек слова, долга и воинской чести.