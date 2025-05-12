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В Воронеже Полковник ВДВ Александр Маркелов ушёл из жизни

На 56-м году жизни внезапно скончался полковник воздушно-десантных войск Александр Маркелов.

Источник: РИА "Новости"

Печальную новость в воскресенье, 11 мая, сообщила пресс-служба Воронежской городской Думы.

В официальном сообщении выражаются соболезнования его родным, близким, сослуживцам и друзьям. Александр Евгеньевич был известен по позывному «Саныч» и пользовался уважением среди тех, с кем служил.

По имеющейся информации, полковник умер ещё 6 мая. Причина его смерти не называется.

Александр Маркелов был ветераном боевых действий, прошёл чеченскую кампанию. С 2014 года он участвовал в конфликте на Донбассе, где командовал добровольческим батальоном «БАРС-7», названным в честь русского богатыря Евпатия Коловрата. За годы службы он снискал уважение среди бойцов и сослуживцев как человек слова, долга и воинской чести.