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В Ростовской области на трассе погиб водитель фуры, перевозившей картофель

В Ростовской области на дороге перевернулся большегруз, погиб водитель.

Источник: Комсомольская правда

11 мая в 16.15 на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск» перевернулся грузовик с полуприцепом, перевозивший картофель. В ДТП 28-летний водитель погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля. Грузовик Volvo FN с полуприцепом Schmitz двигался из Каменска-Шахтинского в сторону Волгограда.

Точные причины аварии уточняются.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и напоминает, что безопасность зависит от каждого участника движения.

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