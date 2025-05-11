В Ростовской области на трассе погиб водитель фуры, перевозившей картофель

11 мая в 16.15 на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск» перевернулся грузовик с полуприцепом, перевозивший картофель. В ДТП 28-летний водитель погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля. Грузовик Volvo FN с полуприцепом Schmitz двигался из Каменска-Шахтинского в сторону Волгограда.
Точные причины аварии уточняются.
Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и напоминает, что безопасность зависит от каждого участника движения.
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