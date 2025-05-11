ДУМ Башкирии внесло изменения, касаемые ночного намаза

Также он утверждает, что с 8 мая по 3 августа в регионе не наступает астрономическая ночь, поэтому время ночного намаза будет рассчитываться следующим образом: через полтора часа после магриба (вечерней молитвы) для ночного намаза и за полтора часа до восхода солнца для утреннего намаза. Для соблюдающих уразу время сухура (предрассветный прием пищи) установлено за два часа до восхода солнца.