ДУМ Башкирии внесло изменения, касаемые ночного намаза

В Башкирии изменилось время совершения ночного намаза в период летнего времени. Как пояснил заместитель муфтия Духовного управления мусульман республики Альфред хазрат, такое решение было принято советом улемов в прошлом году.
Также он утверждает, что с 8 мая по 3 августа в регионе не наступает астрономическая ночь, поэтому время ночного намаза будет рассчитываться следующим образом: через полтора часа после магриба (вечерней молитвы) для ночного намаза и за полтора часа до восхода солнца для утреннего намаза. Для соблюдающих уразу время сухура (предрассветный прием пищи) установлено за два часа до восхода солнца.
По словам представителя ДУМ, эти изменения введены для облегчения религиозной практики мусульман в период белых ночей. Муфтият подчеркивает, что новые временные рамки основаны на расчетном методе и учитывают особенности светового дня в летний период.
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