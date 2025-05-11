Рыбак, вы сеть обронили! Как водолазы очищают столичные водоемы накануне лета

В мае в России отметили День водолаза — профессиональный праздник тех, без кого сложно представить открытие купального сезона. «Вечерняя Москва» побывала на пляже № 2 в Серебряном Бору и узнала, как водолазы обследуют акваторию купальных зон.
С началом лета в Москве традиционно открывается купальный сезон. Купаться в столице можно лишь в специально отведенных для этого местах. Воду, пляжи и дно водоемов в таких зонах отдыха заблаговременно проверяют, устраняют недочеты. Только после этого Роспотребнадзор выносит окончательное решение, можно ли в этом месте купаться.
Первыми проверку зон для купания начали водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Вместе с ними «Вечерняя Москва» отправилась в Серебряный Бор на пляж № 2. На берегу начальник поисково-спасательной станции «Татарово» Кирилл Соломко вместе с коллегами уже готовит водолазную станцию.
— После осмотра акватории мы будем выносить заключение, пригодна ли данная зона к купанию или требует очистки. Владелец объекта в свою очередь будет принимать меры и, при необходимости, нанимать водолазов для очистки, — рассказывает Кирилл Соломко.
Другие сотрудники поисково-спасательной станции помогают ему облачиться в водолазное снаряжение — самому это сделать очень сложно, оборудование весит десятки килограммов.
Зима постаралась.
Если при проверке купальной зоны водолазы обнаруживают на дне крупногабаритный мусор, который могут вытащить самостоятельно, они это делают. Если достать со дна мусор сразу не получается, составляют карту, на ней отмечают примерное местоположение предметов, которые нужно поднять со дна.
Вернувшись на берег, Кирилл сообщил, что какого-то особо опасного мусора на дне он не обнаружил, однако за зиму течением принесло много веток, поэтому по итогам обследования владельцам рекомендуют провести очистку дна.
— Самый частый мусор, связанный с присутствием человека, — это бутылки. За зиму накапливается много предметов, потерянных рыбаками. Когда происходит таяние льда, вода приносит с собой много коряг, топляка, — рассказывает Кирилл Соломко.
Содержать в порядке.
Малые водоемы Москвы, в частности практически все пруды, находятся на балансе ГУП «Мосводосток». У этого столичного предприятия есть собственная водолазная служба. Специалисты ведомства регулярно занимаются очисткой дна водоемов, содержанием технических водных сооружений. Так, к примеру, в конце апреля они провели подготовку Сыромятнического гидроузла на Яузе к летнему периоду: очистили шлюзовую камеру от донных отложений, отремонтировали подпорные стены и шлюзовые ворота. Обследование делали водолазы ГУП «Мосводосток».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:
— Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период.
ФАКТ.
Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.