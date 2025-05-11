Рыбак, вы сеть обронили! Как водолазы очищают столичные водоемы накануне лета

С началом лета в Москве традиционно открывается купальный сезон. Купаться в столице можно лишь в специально отведенных для этого местах. Воду, пляжи и дно водоемов в таких зонах отдыха заблаговременно проверяют, устраняют недочеты. Только после этого Роспотребнадзор выносит окончательное решение, можно ли в этом месте купаться.