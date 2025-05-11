Теперь цена ниже: санаторий «Талкас» снова выставили на аукцион

В Башкирии санаторий «Талкас», расположенный на берегу одноименного озера в Баймакском районе, вновь выставили на продажу. На этот раз стартовая цена лота снижена до 86,8 миллиона рублей, что на полпроцента меньше, чем в январе, когда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
Комплекс включает административные и лечебные корпуса, 15 спальных зданий, шесть домиков, бани, столовую, магазин, котельную и гаражи. Также в лот входит инфраструктура: дороги, теплотрассы, водозаборная скважина и даже терренкуры — специальные тропы для оздоровительных прогулок. Общая площадь объектов составляет 9,2 тысяч квадратных метров.
Продавцом выступает предприятие «Башфармация», подведомственное Министерству здравоохранения республики. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 6 мая по 5 июня, а сами торги пройдут 10 июня на площадке «РТС-Тендер». Шаг аукциона установлен в 4,3 миллиона рублей (5% от начальной цены), а участникам необходимо внести залог в размере 17,4 млн рублей.
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