Теперь цена ниже: санаторий «Талкас» снова выставили на аукцион

В Башкирии санаторий «Талкас», расположенный на берегу одноименного озера в Баймакском районе, вновь выставили на продажу. На этот раз стартовая цена лота снижена до 86,8 миллиона рублей, что на полпроцента меньше, чем в январе, когда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.