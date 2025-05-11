«Просто бред»: косметолог Мухина раскритиковала тренд на похудение на скумбрии

По ее словам, подобные рекомендации от людей без медицинского образования могут навредить здоровью людей. Она также призвала привлекать подобных блогеров к ответственности. Врач объяснила, что заявление о том, что скумбрия является диетическим продуктом, не имеет никакого отношения к действительности, так как злоупотребление этой рыбой, напротив, провоцирует набор веса и ухудшение обмена веществ.