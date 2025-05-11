Жительница Ростова поверила мошеннику в мессенджере и лишилась 600 тысяч рублей

Ростовчанка стала жертвой телефонных аферистов, потеряв крупную сумму денег. Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в донском главке ведомства.
По данным правоохранителей, неизвестный связался с потерпевшей через популярный мессенджер, представившись сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил ростовчанку, что ее сбережения находятся под угрозой, и потребовал срочно перевести деньги на «безопасный» счет для «защиты от мошенников».
Доверчивая женщина последовала инструкциям: посетила банкомат и перевела 600 тысяч рублей на указанные реквизиты. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» — сообщили в полиции.
ГУ МВД по Ростовской области предупреждает: не переводите деньги незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками госорганов или банков.
Официальные организации никогда не требуют перевода средств через мессенджеры или по телефону.
Если вы столкнулись с подобным, сразу звоните в полицию: 8 (863) 249−34−01 или 8 (863) 249−28−02.