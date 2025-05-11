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Жительница Ростова поверила мошеннику в мессенджере и лишилась 600 тысяч рублей

Ростовчанка поверила звонившему в мессенджере мошеннику и перевела ему 600 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка стала жертвой телефонных аферистов, потеряв крупную сумму денег. Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в донском главке ведомства.

По данным правоохранителей, неизвестный связался с потерпевшей через популярный мессенджер, представившись сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил ростовчанку, что ее сбережения находятся под угрозой, и потребовал срочно перевести деньги на «безопасный» счет для «защиты от мошенников».

Доверчивая женщина последовала инструкциям: посетила банкомат и перевела 600 тысяч рублей на указанные реквизиты. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» — сообщили в полиции.

ГУ МВД по Ростовской области предупреждает: не переводите деньги незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками госорганов или банков.

Официальные организации никогда не требуют перевода средств через мессенджеры или по телефону.

Если вы столкнулись с подобным, сразу звоните в полицию: 8 (863) 249−34−01 или 8 (863) 249−28−02.