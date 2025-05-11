Жительница Ростова поверила мошеннику в мессенджере и лишилась 600 тысяч рублей

По данным правоохранителей, неизвестный связался с потерпевшей через популярный мессенджер, представившись сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил ростовчанку, что ее сбережения находятся под угрозой, и потребовал срочно перевести деньги на «безопасный» счет для «защиты от мошенников».