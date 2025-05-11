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Пасмурно, прохладно, дождливо, тоскливо: В Молдове какой-то неправильный май — ночью до минус 2

Погода в Молдове в понедельник, 12 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе 12 мая днём 14−15 градусов тепла, ночью + 5−6 градусов. Средняя скорость ветра 13 км/час, максимальные порывы — 32 км/час. Дожди с грозами.

В прошлом году в этот день в столице было +17.

На юге Молдовы днём 15, ночью 5 градусов тепла. Дождь.

На севере страны днем +12, ночью + 2. Облачно.

Напомним, что синоптики объявили «желтый код» в северных районах из-за заморозков.

12 мая в Оргеевском, Каларашском, Унгенском и более северных районах ночью и утром ожидаются заморозки на поверхности земли до −1…-2 °С.

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