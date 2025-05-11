В Кишиневе 12 мая днём 14−15 градусов тепла, ночью + 5−6 градусов. Средняя скорость ветра 13 км/час, максимальные порывы — 32 км/час. Дожди с грозами.
В прошлом году в этот день в столице было +17.
На юге Молдовы днём 15, ночью 5 градусов тепла. Дождь.
На севере страны днем +12, ночью + 2. Облачно.
Напомним, что синоптики объявили «желтый код» в северных районах из-за заморозков.
12 мая в Оргеевском, Каларашском, Унгенском и более северных районах ночью и утром ожидаются заморозки на поверхности земли до −1…-2 °С.
Как-то так. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Как-то так.
Читайте также:
В Молдове с долларами все поменялось: У кого есть сбережения, что советуют сделать, чтобы не потерять последнее.
Как выгодно сохранить деньги, стоит ли сейчас покупать доллар и почему не все эксперты рекомендуют евро (далее…).
Режим ПАС обладает тотальной властью в Молдове: Это — продолжение режима захваченного государства.
Произойдет ли после парламентских выборов смена власти (далее…).
Зимовка за счёт Бельгии: молдаване бегут от холодов в миграционные центры.
Пока власти в Кишинёве рапортуют об успехах евроинтеграции, их граждане практикуют другую стратегию — евроспасение в миграционных центрах (далее…).