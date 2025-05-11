На горе Малиновая медведь загнал 20 туристов на скалу

Вчера днем, 10 мая, в Белорецком районе Башкирии группа из 20 туристов, включая двоих детей девяти лет, столкнулась с опасной ситуацией во время подъема на гору Малиновая. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
Из леса неожиданно вышел медведь и начал преследовать людей, не реагируя на крики и попытки отпугнуть его. Туристы быстро забрались на скалу, но спускаться было небезопасно. Шестерым удалось самостоятельно добраться до машин, а остальные дождались прибытия спасателей.
Специалисты МЧС спустили оставшихся участников группы и эвакуировали их на квадроциклах в безопасное место. Информация о происшествии была передана в Министерство природопользования и экологии республики.
МЧС России напоминает правила поведения при встрече с медведем: в лесу следует шуметь, чтобы животные заранее услышали людей и избегали контакта. Ни в коем случае нельзя убегать или поворачиваться к зверю спиной — нужно медленно отступать, не делая резких движений. Если медведь проявляет агрессию, необходимо громко кричать, махать руками или предметами, чтобы казаться крупнее. Оптимальный вариант защиты — использование аэрозольного баллончика, который может отпугнуть хищника.
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