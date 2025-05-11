На горе Малиновая медведь загнал 20 туристов на скалу

МЧС России напоминает правила поведения при встрече с медведем: в лесу следует шуметь, чтобы животные заранее услышали людей и избегали контакта. Ни в коем случае нельзя убегать или поворачиваться к зверю спиной — нужно медленно отступать, не делая резких движений. Если медведь проявляет агрессию, необходимо громко кричать, махать руками или предметами, чтобы казаться крупнее. Оптимальный вариант защиты — использование аэрозольного баллончика, который может отпугнуть хищника.