Умер Виктор Геращенко, бывший глава Центробанка России

Умер Виктор Геращенко, российский финансист и бывший глава Центрального Банка России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственные источники в кругу семьи Геращенко.
«Экономист и банкир Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-глава Центробанка России умер на 88-м году жизни. Геращенко также являлся последним председателем Государственного банка СССР. Под руководством экономиста ЦБ России удалось стабилизировать курс рубля, что повлияло на рост экономики в стране. Он также занимал должность управляющего от России в Международном валютном фонде.
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