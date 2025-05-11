Умер Виктор Геращенко, бывший глава Центробанка России

Отмечается, что экс-глава Центробанка России умер на 88-м году жизни. Геращенко также являлся последним председателем Государственного банка СССР. Под руководством экономиста ЦБ России удалось стабилизировать курс рубля, что повлияло на рост экономики в стране. Он также занимал должность управляющего от России в Международном валютном фонде.