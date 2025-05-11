Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 12 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
В народе считалось, что если 12 мая собрать лекарственные травы, они будут обладать мощными лечебными свойствами. Этот день был важен для знахарей и травников — они заготавливали коренья, цветы и листья для будущих снадобий. Люди верили, что утренняя роса в Девять целителей обладает чудодейственной силой — ею умывались для красоты и здоровья. Считалось, что в этот день нельзя отказывать в помощи больным — иначе можно навлечь болезни на себя и свою семью.
12 мая также называли «Змеиным днем», так как в это время змеи выползали из своих нор после зимней спячки. Крестьяне старались быть осторожными в лесу и поле, чтобы избежать укусов.
Что делали на Руси в этот день?
12 мая было принято уделять внимание здоровью, молитвам и добрым делам. Крестьяне проводили обряды для защиты от болезней и привлечения благополучия.
Собирали целебные травы — зверобой, ромашку, подорожник, крапиву, чтобы потом использовать их для лечения. Готовили особые обереги — зашивали в мешочки сушеные травы и носили их на теле для защиты от хвори. Пекли лечебные хлебцы с добавлением трав и мёда — их давали больным для скорейшего выздоровления. Молились девяти мученикам Кизическим — просили исцеления для себя и близких. Проводили очистительные обряды — окуривали дом травами, обходили его с зажженной свечой, чтобы изгнать болезни.
Чего не стоит делать в этот день, 12 мая?
Народные поверья предупреждают, что некоторые действия в День девяти целителей могут навлечь беду.
Нельзя отказывать в помощи больным — иначе можно самому заболеть. Не стоит ругаться и сквернословить — негативные слова в этот день могут притянуть болезни. Не рекомендуется начинать новые дела, особенно связанные с риском — день лучше посвятить здоровью и спокойным занятиям. Нельзя убивать змей — в народе верили, что это к несчастью, лучше просто обойти их стороной. Нежелательно давать в долг — особенно лекарства или продукты, иначе можно отдать свое здоровье.
Также считалось, что 12 мая не стоит смотреть в разбитое зеркало — это к неприятностям, а если разбилась посуда — нужно сразу выбросить осколки, чтобы не привлечь ссоры.
Приметы погоды на 12 мая.
По погоде в День девяти целителей судили о будущем лете и урожае.
Если утро ясное и теплое — лето будет жарким и сухим. Если идет дождь — к грибному лету и хорошему урожаю ржи. Если дует сильный ветер — лето будет ветреным, с частыми грозами. Если много оводов и комаров — к дождливому июню. Если змеи выползают на дорогу — скоро будет потепление. Если кукушка кукует громко и часто — к теплым дням.
Считалось, что если 12 мая расцветает черемуха — жди похолодания, а если пчелы активно летают — лето будет медовым.