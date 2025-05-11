Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 12 мая

В народе считалось, что если 12 мая собрать лекарственные травы, они будут обладать мощными лечебными свойствами. Этот день был важен для знахарей и травников — они заготавливали коренья, цветы и листья для будущих снадобий. Люди верили, что утренняя роса в Девять целителей обладает чудодейственной силой — ею умывались для красоты и здоровья. Считалось, что в этот день нельзя отказывать в помощи больным — иначе можно навлечь болезни на себя и свою семью.