Умер экс-председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко

Бывший председатель Центрального банка РФ Виктор Геращенко ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщила депутат Государственной думы Оксана Дмитриева.
— Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома… Уходят титаны! Вечная им память! — написала парламентарий в своем Telegram-канале.
Виктор Геращенко появился на свет в 1937 году в Ленинграде в семье банкира. Он получил профильное образование в Московском финансовом институте, после чего устроился на должность бухгалтера в Государственном банке СССР. С 1989 года финансист стал руководителем регулятора.
Геращенко является единственным человеком в России, который четыре раза был председателям главного банка страны: дважды — Госбанка СССР, дважды — Центробанка РФ. Финансист внес большой вклад в формирование отечественной банковской системы, а также выступил одной из важнейших фигур в экономической сфере страны.