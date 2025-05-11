От 45 тысяч рублей: конфискованные авто в Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах принимают до 26 мая через электронную площадку «ГИС Торги».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 45 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— ВАЗ 21104 2005 года выпуска — начальная цена лота составляет 45 тысяч рублей;
— Chevrolet Lacetti 2007 — 380 тысяч рублей;
— Ford Mondeo 2007 — 660 тысяч рублей;
— Hyundai Accent 2007 — 290 тысяч рублей;
— Mercedes-Benz 200Е 2007 — 830 тысяч рублей;
— Toyota Land Cruiser 200 2007 — 2,6 миллиона рублей;
— Nissan Х-Trail 2008 — 820 тысяч рублей;
— Toyota Auris 2008 — 560 тысяч рублей;
— Chery А13 2011 — 200 тысяч рублей;
— Hyundai Elantra 2011 — 820 тысяч рублей;
— Opel Mokka 2013 — 1,2 миллиона рублей;
— MG 350 2015 — 401 тысяча рублей;
— Volkswagen Polo 2017 — 718 тысяч рублей;
— Lada Granta 2019 — 670 тысяч рублей;
— Lada Largus 2019 — 730 тысяч рублей.
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