Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 45 тысяч рублей: конфискованные авто в Башкирии пустят с молотка

В Башкирии машины должников распродадут по цене от 45 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах принимают до 26 мая через электронную площадку «ГИС Торги».

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 45 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:

— ВАЗ 21104 2005 года выпуска — начальная цена лота составляет 45 тысяч рублей;

— Chevrolet Lacetti 2007 — 380 тысяч рублей;

— Ford Mondeo 2007 — 660 тысяч рублей;

— Hyundai Accent 2007 — 290 тысяч рублей;

— Mercedes-Benz 200Е 2007 — 830 тысяч рублей;

— Toyota Land Cruiser 200 2007 — 2,6 миллиона рублей;

— Nissan Х-Trail 2008 — 820 тысяч рублей;

— Toyota Auris 2008 — 560 тысяч рублей;

— Chery А13 2011 — 200 тысяч рублей;

— Hyundai Elantra 2011 — 820 тысяч рублей;

— Opel Mokka 2013 — 1,2 миллиона рублей;

— MG 350 2015 — 401 тысяча рублей;

— Volkswagen Polo 2017 — 718 тысяч рублей;

— Lada Granta 2019 — 670 тысяч рублей;

— Lada Largus 2019 — 730 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.