Что известно о жизни экс-главы ЦБ Геращенко: укрепление рубля после дефолта и неожиданная отставка

Финансист Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни.
Легендарный советский и российский банкир Виктор Геращенко четырежды возглавлявший центральные банки СССР и России, скончался в возрасте 87 лет. Его карьера охватывает ключевые этапы финансовой истории страны: от работы в советских загранбанках до руководства ЦБ РФ в кризисные 1990-е и управления советом директоров НК «ЮКОС» в 2000-х. Геращенко оставил след как реформатор банковской системы и участник политической жизни, несмотря на противоречивые оценки его решений. Его путь в экономике, помощь Путина и история его карьеры — в материале URA.RU.
Ранние годы и начало карьеры.
Виктор Владимирович Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье экономистов. Его отец, Владимир Сергеевич Геращенко, занимал пост первого заместителя председателя Госбанка СССР в 1948—1958 годах, что, по мнению СМИ, способствовало быстрому карьерному росту сына. Во время войны семья эвакуировалась в Казань и Куйбышев, вернувшись в Ленинград в 1943 году. После школы Виктор планировал стать юристом, но, узнав о закрытии юридического института, по совету отца поступил в Московский финансовый институт, который окончил в 1960 году по специальности «экономист».
Карьера Геращенко началась с должности бухгалтера в Госбанке СССР, а в 1961 году он перешел во Внешторгбанк СССР, где быстро продвинулся от инспектора до начальника отдела. В 1963 году, в возрасте 26 лет, он отправился в первую зарубежную командировку в Лондон, а в 1965 году стал директором Московского народного банка (MNB) в Лондоне — крупнейшего советского кредитного учреждения за рубежом. СМИ связывали его стремительный взлет с влиянием отца и возможными связями с КГБ, учитывая жесткий контроль спецслужб над загранбанками.
Международная карьера и работа в загранбанках.
Виктор Геращенко окончил кредитный факультет Московского финансового института (ныне Финансовый университет при правительстве РФ) Фото: Мудрац Александра / ITAR-TASS.
1967−1971 годах Геращенко работал в Бейруте, сначала заместителем управляющего, затем управляющим отделением MNB (Московский народный банк). Этот период совпал с обострением ситуации на Ближнем Востоке, и, по данным «Известий», Ливан был центром советской разведки. В Бейруте Геращенко познакомился с Евгением Примаковым, тогда корреспондентом «Правды», что позже сыграло роль в его назначении главой ЦБ в 1998 году. Либеральное финансовое законодательство Ливана позволяло MNB проводить операции, включая финансирование «дружественных» структур, что породило слухи о связях Геращенко со спецслужбами.
В 1972—1974 годах он руководил валютно-кассовыми операциями Внешторгбанка СССР, а затем возглавил Ост-Вест Хандельсбанк во Франкфурте-на-Майне (1974−1977) и отделение MNB в Сингапуре (1977−1982). Эти годы укрепили его репутацию как эксперта в международных финансах. В 1982—1988 годах Геращенко занимал руководящие посты во Внешторгбанке и Внешэкономбанке СССР, став в 1985 году первым заместителем председателя правления.
Госбанк СССР и денежная реформа 1991 года.
В 1989 году, по рекомендации министра финансов Валентина Павлова, Геращенко возглавил Госбанк СССР. Это был период системного кризиса: союзные республики создавали собственные эмиссионные центры, а экономика трещала по швам. В январе 1991 года Геращенко руководил павловской денежной реформой, изъявшей из оборота купюры 50 и 100 рублей и заморозившей банковские вклады. Реформа вызвала панику и сделала Геращенко непопулярным, хотя он утверждал, что лишь исполнял указания правительства. В декабре 1991 года, после распада СССР, Госбанк прекратил существование, а его активы в РСФСР перешли к ЦБ РФ.
Первый срок в ЦБ РФ и «черный вторник».
В июле 1992 года Геращенко стал и.о. председателя ЦБ РФ, сменив Георгия Матюхина, а в ноябре был утвержден на посту. Его назначение поддержал Егор Гайдар, хотя Борис Федоров и Джеффри Сакс резко критиковали Геращенко за непонимание рыночной экономики. В 1992—1994 годах Россия пережила гиперинфляцию (2508,8% в 1992 году), а курс рубля рухнул с 134 до 3000 рублей за доллар. В 1993 году ЦБ провел еще одну денежную реформу, обменяв старые купюры на новые, что вызвало панику и критику Федорова, обвинившего Геращенко в подрыве доверия к правительству.
Кульминацией стал «черный вторник» 11 октября 1994 года, когда рубль обвалился на 27,84% за день из-за валютных спекуляций и ошибок ЦБ. Геращенко признал, что банк «прозевал» кризис, а резервы были исчерпаны. Под давлением Бориса Ельцина он ушел в отставку в октябре 1994 года, уступив место Татьяне Парамоновой. Геращенко остался советником в НИИ ЦБ, но его влияние временно ослабло.
Возвращение в ЦБ и дефолт 1998 года.
18 октября 1994 г. Геращенко был отправлен в отставку после «черного вторника» 11 октября 1994 гФото: Михаил Метцель / ТАСС.
В 1996—1998 годах Геращенко возглавлял Международный московский банк, превратив его в крупного игрока на рынке ГКО-ОФЗ. Незадолго до дефолта 1998 года банк вывел средства с рынка, что породило слухи о причастности Геращенко к кризису. В сентябре 1998 года, по предложению премьера Евгения Примакова, он вернулся на пост главы ЦБ РФ, сменив Сергея Дубинина. Под его руководством ЦБ стабилизировал рубль, что, наряду с мерами правительства, способствовало экономическому росту. Геращенко также представил программу реструктуризации банковской системы, создав Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), хотя контроль над ним остался у правительства.
В 1998—2000 годах Геращенко был управляющим от России в МВФ и ЕБРР, укрепляя свои позиции на международной арене. Однако его жесткая позиция вызывала трения с администрацией Ельцина, а в 2000 году Генпрокуратура проверяла его деятельность, не найдя оснований для обвинений. В 2001 году он разработал концепцию двухуровневой банковской системы, отстаивая независимость ЦБ от исполнительной власти.
Отставка и помощь Путина с пенсией.
В марте 2002 года Геращенко ушел в отставку из-за конфликта с премьером Михаилом Касьяновым, выступавшим за реформу ЦБ и ограничение его самостоятельности. Его сменил Сергей Игнатьев. После отставки Геращенко столкнулся с неожиданной проблемой: ему отказали в статусе «пенсионера особого значения» для госслужащих, заявив, что ЦБ не является госучреждением. Это вызвало споры о статусе банка, который, несмотря на формулировку Конституции РФ, оказался вне юрисдикции Генпрокуратуры и Счетной палаты. Президент Владимир Путин в 2003 году подписал распоряжение, рекомендовавшее ЦБ обеспечить Геращенко пенсию за счет собственных средств, но вопрос остался символом правовой неоднозначности.
Политика и работа в «ЮКОСе».
В 2003 году Геращенко стал депутатом Госдумы от блока «Родина», но в 2004 году покинул парламент, разочаровавшись в политической деятельности. В 2003 году «Родина» выдвинула его кандидатом в президенты, но ЦИК отказал в регистрации из-за недостатка подписей. В 2004—2007 годах Геращенко возглавлял совет директоров НК «ЮКОС», пытаясь спасти компанию от банкротства после ареста Михаила Ходорковского. Он предлагал слияние с «Роснефтью» и искал покупателей для активов, но в 2006 году «ЮКОС» был признан банкротом, а его активы распроданы. Геращенко критиковал аукционы, называя цены заниженными.
Последние годы и наследие.
В 2007 году Геращенко заявил о намерении баллотироваться в президенты, но не получил поддержки партий. В 2009 году он консультировал «Дальневосточную транспортную группу», но позже опроверг эту информацию. В 2010 году он признался, что отошел от экономики, вложив сбережения в китайские бумаги. Геращенко преподавал в Высшей школе экономики, написал книги «Россия и деньги. Что нас ждет?» (2009) и «Нет дефолту! Работа над ошибками» (2013), где анализировал кризисы 1990-х.
Геращенко был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета (1997) и «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000). Он оставил сложное наследие: для одних он был спасителем экономики в кризисы, для других — символом ошибок переходного периода. Его смерть 11 мая 2025 года закрыла эпоху, но споры о роли ЦБ и его независимости, поднятые «делом о пенсии», остаются актуальными.