Что известно о жизни экс-главы ЦБ Геращенко: укрепление рубля после дефолта и неожиданная отставка

Карьера Геращенко началась с должности бухгалтера в Госбанке СССР, а в 1961 году он перешел во Внешторгбанк СССР, где быстро продвинулся от инспектора до начальника отдела. В 1963 году, в возрасте 26 лет, он отправился в первую зарубежную командировку в Лондон, а в 1965 году стал директором Московского народного банка (MNB) в Лондоне — крупнейшего советского кредитного учреждения за рубежом. СМИ связывали его стремительный взлет с влиянием отца и возможными связями с КГБ, учитывая жесткий контроль спецслужб над загранбанками.