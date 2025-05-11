Володин предложил ужесточить ответственность для релокантов, совершивших нарушение

С 1 февраля вступил в силу закон, который позволяет передать имущество иноагентов на хранение государству, если они нарушают закон. А с 1 марта все их доходы в РФ обязаны перечислять на специальный счет, которым они смогут воспользоваться после снятия статуса. До этого, в январе 2024 года, одобрили законопроект, который позволяет конфисковать имущество за дискредитацию ВС РФ. Через какое-то время появились сообщения, что иноагенты начали массово переоформлять свое имущество на родственников или знакомых, а также продавать активы по сниженной цене.