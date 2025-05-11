Администрации Эрдогана не слышала о планах Зеленского приехать в Стамбул

Представители администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье, 11 мая, сообщили о том, что не располагают информацией о намерении украинского президента Владимира Зеленского прилететь в республику 15 мая для проведения переговоров по урегулированию военного конфликта между Москвой и Киевом.
— У нас нет такой информации, — передает слова представителей турецких властей РИА Новости.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу уже 15 мая. Это заявление глав государства спровоцировало бурную реакцию среди западных СМИ. Эрдоган вскоре сообщил, что Анкара готова внести любой вклад, включая организацию этой встречи.
11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обязана незамедлительно согласиться на предложенные Россией прямые переговоры. Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции 15 мая для проведения прямых переговоров в случае, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.