Администрации Эрдогана не слышала о планах Зеленского приехать в Стамбул

11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обязана незамедлительно согласиться на предложенные Россией прямые переговоры. Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции 15 мая для проведения прямых переговоров в случае, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.