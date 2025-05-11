Приходько: в Горловке погиб мирный житель при атаке ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки со стороны украинских войск погиб местный житель.
«В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки», — написал он.
Приходько выразил соболезнования родным и близки погибшего.
Кроме того, в результате атаки БПЛА ранение получил подросток.
Обстрелы Горловки со стороны ВСУ носят регулярный характер. 2 мая в Горловке пострадали восемь сотрудников МЧС России во время тушения пожара из-за атаки украинскох дронов.
30 апреля Приходько сообщил о гибели мирной жительницы, получившей ранения в результате обстрела города.