Цветочное полнолуние 12 мая: что принесет и чего нельзя делать

По словам эксперта, такое полнолуние называют цветочным из-за майского периода цветения растений и оживления природы. Он пояснил, что следующие несколько недель из-за этого астрономического явления станут периодом значительных внутренних перемен. Кроме того, это будет отличным временем для инвестиций или поиска романтических отношений, которые окажутся особенно страстными.