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Цветочное полнолуние 12 мая: что принесет и чего нельзя делать

Астрономическое явление под названием Цветочное полнолуние в ночь на понедельник, 12 мая, состоится в знаке Скорпион, поэтому людям в ближайшее время не стоит сдерживать свои эмоции, вступать в конфликты и манипулировать окружающими. Об этом рассказал астролог Борис Зак.

Астрономическое явление под названием Цветочное полнолуние в ночь на понедельник, 12 мая, состоится в знаке Скорпион, поэтому людям в ближайшее время не стоит сдерживать свои эмоции, вступать в конфликты и манипулировать окружающими. Об этом рассказал астролог Борис Зак.

По словам эксперта, такое полнолуние называют цветочным из-за майского периода цветения растений и оживления природы. Он пояснил, что следующие несколько недель из-за этого астрономического явления станут периодом значительных внутренних перемен. Кроме того, это будет отличным временем для инвестиций или поиска романтических отношений, которые окажутся особенно страстными.

— В это время рекомендуется отдохнуть, выделить время для релаксации. Важно избегать эмоциональных перегрузок и не требовать многого от других, — передает слова Зака URA.ru.

Кроме того, в период полнолуния нужно избавиться от долгов и финансовых обязательств перед другими. Также в дни полнолуния не нужно посещать косметологов, начинать новые дела и заключать сделки. Помимо этого, лучше не открываться малознакомым людям.

Астролог Анжела Перл также рассказала, что до 7 июня один знак зодиака может ожидать финансовые поступления, подарки и приятные покупки. Это время может принести новые возможности, например, работу с хорошей зарплатой или прибыль от ценных вещей.