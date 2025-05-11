Вильфанд разбил надежды москвичей на теплую погоду в ближайшее время

«Ближайшие три ночи ночная температура будет около нуля или отрицательная, днем погода окажется в пределах от 8 до 13 градусов, в Москве — плюс 10 градусов. В четверг, поскольку будут уже перемещаться воздушные массы с юго-запада и запада, все-таки будет чуть потеплее. В четверг ночные температуры от двух до семи, а дневные от 13 до 18 градусов. Но и такая температура на 3−4 градуса ниже нормы. Это холодная погода для середины мая», — отметил Вильфанд в беседе с «Лентой.ру». Он также добавил, что только в пятницу и субботу (17 и 18 мая) столбик термометра уверенно перевалит за отметку в 15 градусов, а на юге достигнет 18 градусов, что, по словам метеоролога, все равно ниже нормы на два градуса.