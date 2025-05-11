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В Раде призвали ликвидировать ТЦК в нынешнем виде после избиения мужчины

В Харькове сотрудник военкомата наносил удары военнообязанному во время проверки документов.

Источник: Аргументы и факты

Территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкомата) необходимо ликвидировать в их нынешнем виде на Украине, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Он напомнил, что в Сети ранее появилось видео, на котором сотрудник военкомата избивает человека на улице.

«Еще один случай — в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после “общения” с представителями ТЦК и попал в больницу. ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что полиция Украины расследует избиение бывшего военного в харьковском ТЦК.

Инцидент произошел 9 мая, когда в полицию поступило сообщение о том, что в помещении военкомата незаконно удерживается 49-летний мужчина.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.