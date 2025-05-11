В Калмыкии задержали пытавшегося похитить девушку в Волгодонске

В столице Калмыкии, Элисте, сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в попытке похищения девушки в Волгодонске Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, 10 мая в полицию Волгодонска обратилась пострадавшая, заявив, что неизвестный схватил ее на улице и попытался увести. Нападавшему помешал 11-летний подросток, ставший случайным свидетелем происшествия. После этого мужчина скрылся.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и выяснили, что он направлялся в Калмыкию. В Элисте правоохранители задержали мужчину и передали его коллегам из Ростовской области для дальнейшего разбирательства.
Следственный комитет по Волгодонску возбудил уголовное дело по факту нападения. Подозреваемый в ближайшее время будет доставлен к следователям для допроса и проведения процессуальных действий.
Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение о мере пресечения.