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Нардеп Потураев назвал Telegram вражеским инструментом для Украины

Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что Telegram является удобным, но вражеским для Украины инструментом.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер Telegram является вражеским инструментом, который может быть использован против Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Telegram — это инструмент вражеский, что бы кто не говорил. Удобный — да. Но мы должны понимать, что это один из основных инструментов врага», — считает нардеп.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Укарины уже поднимали вопрос о запрете мессенджера Telegram на территории страны. Законопроект, включающий в себя соответствующее предложение, был внесен в Верховную раду.

Позднее руководитель СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что запрет или блокировка Telegram на территории Украины невозможен и вопрос об этом в настоящий момент не рассматривается.