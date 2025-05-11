Нардеп Потураев назвал Telegram вражеским инструментом для Украины

Мессенджер Telegram является вражеским инструментом, который может быть использован против Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Telegram — это инструмент вражеский, что бы кто не говорил. Удобный — да. Но мы должны понимать, что это один из основных инструментов врага», — считает нардеп.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Укарины уже поднимали вопрос о запрете мессенджера Telegram на территории страны. Законопроект, включающий в себя соответствующее предложение, был внесен в Верховную раду.
Позднее руководитель СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что запрет или блокировка Telegram на территории Украины невозможен и вопрос об этом в настоящий момент не рассматривается.