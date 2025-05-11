Бывшая жена Галустяна рассказала об отношениях с комиком после развода

Галустян 30 апреля сообщил, что развелся со своей женой Викторией после почти 18 лет брака. По его словам, расставание прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы. О том, как начиналась и чем закончилась их история любви, — в материале «Вечерней Москвы».