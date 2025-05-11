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Бывшая жена Галустяна рассказала об отношениях с комиком после развода

Бывшая супруга комика Михаила Галустяна Виктория на своей странице в социальной сети Instagram* в ответ на слухи об измене со стороны артиста рассказала, что их развод был совместным решением и «никто никого не предавал».

Бывшая супруга комика Михаила Галустяна Виктория на своей странице в социальной сети Instagram* в ответ на слухи об измене со стороны артиста рассказала, что их развод был совместным решением и «никто никого не предавал».

По ее словам, она осталась с комиком в хороших отношениях. Виктория также назвала своего бывшего супруга хорошим, порядочным и добрым мужчиной. Она отдельно отметила, что Галустян ей не изменял.

— Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушел к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек, — рассказала Виктория.

Она также ответила на вопрос подписчиков, почему из брака уходит любовь. По ее словам, от этого никто не застрахован, и она рада, что в их семье любовь жила так долго.

Галустян 30 апреля сообщил, что развелся со своей женой Викторией после почти 18 лет брака. По его словам, расставание прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы. О том, как начиналась и чем закончилась их история любви, — в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.