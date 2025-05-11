«Наслаждайтесь»: Трамп анонсировал один из самых «важных и влиятельных» постов

Вскоре представители администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили о том, что не располагают информацией о намерении Зеленского прилететь в республику 15 мая для проведения переговоров. При этом сам Эрдоган до этого отметил, что Анкара готова внести любой вклад в мирное урегулирование, включая организацию этой встречи.