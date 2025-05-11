«Наслаждайтесь»: Трамп анонсировал один из самых «важных и влиятельных» постов

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье, 11 мая, на своей странице в социальной сети Truth Social анонсировал один из самых «важных и влиятельных» постов из всех, что он когда-либо публиковал.
— Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных… Наслаждайтесь, — написал глава Белого дома.
Незадолго до этого Трамп заявил о том, что Украина обязана незамедлительно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.
Его украинский коллега Владимир Зеленский почти сразу после этого отметил, что лично будет ждать Путина в Турции для проведения прямых переговоров в случае, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.
Вскоре представители администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили о том, что не располагают информацией о намерении Зеленского прилететь в республику 15 мая для проведения переговоров. При этом сам Эрдоган до этого отметил, что Анкара готова внести любой вклад в мирное урегулирование, включая организацию этой встречи.