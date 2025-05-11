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Захарова представила свою песню «Верните память» на гала-концерте в Москве

Мария Захарова на гала-концерте «Лед. Пламя. Победа» представила песню «Верните память», для которой написала слова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова представила свою песню «Верните память» в ходе гала-концерта «Лед. Пламя. Победа» в Москве, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта песня о том, что у нас хотели отнять. Эта песня о памяти. Верните память», — рассказала Захарова, обращаясь к присутствующим в зале.

Дипломат также рассказала, что слова песни, которую она написала, пришла еще в 2015 году. Они были посвящены российскому летчику Олегу Пешкову, погибшему при выполнении боевого долга в Сирии, а также всем, кто охраняет Россию и весь мир.

Музыку к песне написала композитор Марал Якшиева, а на гала-концерте в Москве ее исполнила певица Елена Север и хор Сретенского монастыря.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Марии Захаровой, что к словам президента РФ Владимира Путина по прямым переговорам с Киевом нечего «ни прибавить, ни убавить».