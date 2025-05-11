Стала известна любимая молочная продукция Лукашенко

Телеканал «Беларусь 1» напомнил, что президент России Владимир Путин оценил белорусский шоколад, подаренный ему главой Беларуси Александром Лукашенко, а также рассказал, что у него в холодильнике находится рязанский кефир. В связи с этим генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц в эфире телеканала «Беларусь 1» ответил на вопрос, что любит из продукции этого крупного предприятия президент Беларуси Александр Лукашенко.