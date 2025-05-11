В Курской области повреждена гостиница после атаки ВСУ на Рыльск

Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Рыльск Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Повреждения при атаке получила гостиница.
«В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера», — уточнил Хинштейн.
Среди пострадавших двое мужчин с осколочными ранениями головы, рук и переломами, а также женщина с осколочными ранениями бедра и предплечья.
На месте происшествия работают сотрудники скорой и спасатели.
Ранее стало известно, что пятилетняя девочка пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Курской области.