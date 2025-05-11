Канал «Беларусь 1» рассказал о личном официанте президента Александра Лукашенко

Телеканал «Беларусь 1» рассказал о личном официанте президента Александра Лукашенко.
Делясь закулисьем визита президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Беларусь, журналисты раскрыли меню его рабочего обеда с Александром Лукашенко. Среди блюд — судак и салат с ростбифом, а также галантин, жюльен, чизкейк и морс на меду.
«У Президента личный официант. А экстра-официанты обслуживают других гостей», — сказали в эфире «Беларусь 1». А одна из экстра-официантов Екатерина Черноок отметила тонкости своей работы:
— Замечать нюансы, детали, где-то что-то нужно поправить, значит, ты уже должен включаться в работу. Тарелочку поменять вовремя, вовремя бокальчик поменять, смотреть, чтобы гостю было удобно и комфортно.
К слову, говоря о «райдере» делегации из страны в западной Африке, начальник отдела визитов службы государственного протокола МИД Беларуси Алексей Швед подчеркнул, что требования со стороны Гвинею-Бисау «оказались очень демократичными».
— В части меню никаких предпочтений, кроме таких, как: «А давайте попробуем ваше».
Также «Беларусь 1» названа любимая молочная продукция Александра Лукашенко.