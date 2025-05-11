Канал «Беларусь 1» рассказал о личном официанте президента Александра Лукашенко

Делясь закулисьем визита президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Беларусь, журналисты раскрыли меню его рабочего обеда с Александром Лукашенко. Среди блюд — судак и салат с ростбифом, а также галантин, жюльен, чизкейк и морс на меду.