В Ростовской области на трассе погиб мотоциклист, пассажирка получила травмы

11 мая около 19:08 на трассе «Ростов-Азов» в Азовском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, что привело к падению и последующему столкновению с металлическим барьерным ограждением.
В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажирка, личность которой еще не установлена, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работали сотрудники ГАИ.
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