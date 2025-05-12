В начале новой рабочей недели ростовчан ожидают массовые отключения света

Об этом заранее уведомляет компания «Донэнерго».
В течение новой рабочей недели в ряде районов донской столицы произойдет временное прекращение подачи электроэнергии. Как сообщает компания, эти отключения связаны с необходимостью проведения запланированных работ по техническому обслуживанию и модернизации распределительных электросетей.
В частности, 12 мая с 9:00 до 14:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в домах, расположенных по улицам Смотровой, Мечникова, Раевского, Курганной, Джапаридзе, Пирамидной и Нансена.
В этот же день, с 9 утра до 16:00, электричество будет отключено по адресам: улица Андрея Сладкова, улица Калинина, улица Крайняя и улица Осипенко.
На час дольше, до 17:00, света не будет на улицах Волкова, Ленина, Врубовой, Подольской, Центральной, Огарева, Щербакова, Глинки, Мурманской, Арефьева и Шолохова.
На следующий день, 13 мая, с 9 утра до полудня, отключения коснутся домов на Ворошиловском проспекте, улицах Красноармейской и Соколова.
С 9:00 до 15:00 без электроэнергии останутся жильцы улиц Зоологической и Саратовской.
С 9 утра до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена на улицах Космонавтов, Волкова, Ленина, Врубовой, Подольской, Центральной, Огарева, Проектируемой и Нансена.
14 мая с 9 утра до 4 часов дня электричество отключат на улицах Веселой, Минераловодской, Достоевского, Некрасовской, Писательской, Силикатной и Скачкова.
С 9:00 до 17:00 без света останутся дома, находящиеся на улицах Текучева, Булавина, Трудовой, Возрождения, Крайсовпрофовской, Розы Люксембург, Стадионной, Донбасской, Фрунзе и Ленина.