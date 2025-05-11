Квартиру Нетребко в Петербурге проверят на организацию незаконного хостела

Государственная жилищная инспекция передала обращение в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга о том, что квартиру оперной певицы Анны Нетребко на улице Союза Печатников могли незаконно переоборудовать под хостел.
К текущему моменту судебные приставы пытаются добиться разрешения на то, чтобы проверить жилище артистки на факт нелегальной перепланировки, передает «Комсомольская правда».
Анна Нетребко уехала из России после начала специальной военной операции. В сентябре прошлого года украинское министерство иностранных дел выразило недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с артисткой.
Концерт певицы в Праге отменили по политическим причинам. Решение об отмене выступления артистки было принято ввиду «негативного отношения со стороны пражских политических кругов» и эмоционально напряженной атмосферы.
Метрополитен-оперу в Нью-Йорке обязали выплатить более 200 тысяч долларов Анне Нетребко за отмену концертов в 2022 году. Театр отказался платить певице за выступления из-за того, что она не стала осуждать президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине.