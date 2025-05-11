Квартиру Нетребко в Петербурге проверят на организацию незаконного хостела

Метрополитен-оперу в Нью-Йорке обязали выплатить более 200 тысяч долларов Анне Нетребко за отмену концертов в 2022 году. Театр отказался платить певице за выступления из-за того, что она не стала осуждать президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине.