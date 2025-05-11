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Парк «Орион» на ВДНХ временно не работает из-за непогоды

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Аттракционы, Дом страхов и канатная дорога «Воздушный трамвай» в тематическом парке столицы «Орион» закрыты до улучшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале парка.

Источник: Известия

«Уличные аттракционы, Дом страхов и канатная дорога временно приостановят свою работу сегодня в 22:00 [мск] до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому в ночные и утренние часы в Москве, Подмосковье, а также в Смоленской, Владимирской, Костромской, Калужской, Тульской и Рязанской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов. При этом в столичном регионе метеорологи объявили высокий, оранжевый уровень опасности. Как ожидается, заморозки в ночные и утренние часы могут отмечаться также 13 и 14 мая.