Парк «Орион» на ВДНХ временно не работает из-за непогоды

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому в ночные и утренние часы в Москве, Подмосковье, а также в Смоленской, Владимирской, Костромской, Калужской, Тульской и Рязанской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов. При этом в столичном регионе метеорологи объявили высокий, оранжевый уровень опасности. Как ожидается, заморозки в ночные и утренние часы могут отмечаться также 13 и 14 мая.