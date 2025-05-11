IC: Индия в июле отправит в Армению вторую партию ЗРК Akash

Индия в июле отправит в Армению вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash, сообщает IADN Centre.
Первую партию, как сообщалось ранее, Индия отправила в конце осени 2024 года.
По данным издания, Армения и Индия подписали соглашение о поставке 15 ракетных систем в 2022 году. Стоимость закупки порядка 60 млрд рупий (около 710 млн долларов).
Отмечается, что Армения стала первой страной, купившей эту ракетную систему.
Ранее стало известно, что Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном.