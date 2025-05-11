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IC: Индия в июле отправит в Армению вторую партию ЗРК Akash

В 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash.

Источник: Аргументы и факты

Индия в июле отправит в Армению вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash, сообщает IADN Centre.

Первую партию, как сообщалось ранее, Индия отправила в конце осени 2024 года.

По данным издания, Армения и Индия подписали соглашение о поставке 15 ракетных систем в 2022 году. Стоимость закупки порядка 60 млрд рупий (около 710 млн долларов).

Отмечается, что Армения стала первой страной, купившей эту ракетную систему.

Ранее стало известно, что Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном.