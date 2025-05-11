Глава РФПИ Дмитриев засомневался, что Макрон на видео прятал сахар в пакетике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался по поводу видеоролика, где глава Франции Эммануэль Макрон пытался что-то спрятать от журналистов.
— Данный видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений, — написал он в соцсети X.
Внутри «странного пакетика» Эммануэля Макрона, который тот поспешил спрятать при виде журналистов, находится лекарство. Об этом 11 мая высказался политолог Сергей Марков. По его словам, некоторые предвзятые люди посчитали, что политик страдает от наркотической зависимости.
Он отметил, что эти слухи распространяются из-за того, что сам французский лидер никакого объяснения произошедшему не дал.
Причиной для таких предположений стал видеоролик, на котором Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Британии Киром Стармером во время поездки на поезде в Киев странно себя ведет.