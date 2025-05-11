После проигрыша ФК «Ростов» напротив «Ростов-Арены» сгорела машина

Вечером 11 мая напротив стадиона «Ростов-Арена» сгорел легковой автомобиль. Произошло это после того, как ФК «Ростов» на выезде проиграл «Рубину» и не смог подняться в турнирной таблице Чемпионата России на седьмую строчку рейтинга. Видео с полыхающим автомобилем появились в соцсетях.