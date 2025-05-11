После проигрыша ФК «Ростов» напротив «Ростов-Арены» сгорела машина

Вечером 11 мая напротив стадиона «Ростов-Арена» сгорел легковой автомобиль. Произошло это после того, как ФК «Ростов» на выезде проиграл «Рубину» и не смог подняться в турнирной таблице Чемпионата России на седьмую строчку рейтинга. Видео с полыхающим автомобилем появились в соцсетях.
Очевидцы отметили, что возгорание произошло во время дрифта машины. На кадрах видно, что она полностью охвачена огнем. Не известно, есть ли пострадавшие.
Отметим, что официальный комментарий МЧС еще не появился.
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