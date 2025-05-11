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Филиппо: кадры поездки Макрона в Киев показывают моральное разложение

Лидер партии «Патриоты» Филиппо раскритиковал поведение Макрона в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Визит британского премьера Киара Стармера, немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона в Киев вызывает серьезные опасения и выглядит как проявление глубокого морального упадка. Об этом рассказал RT лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Неопрятные, одетые как будто в пижаму, хохочут, хотя и говорят на очень серьезные темы. Есть даже момент, когда Макрон перед камерами в спешке что-то прячет, непонятно что — что-то белое», — рассказал эксперт.

Филиппо отметил, что, несмотря на важность обсуждаемых вопросов, поведение и внешний вид чиновников производили не самое благоприятное впечатление.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала видео в соцсетях, где Макрон, Мерц и Стармер пытаются спрятать от журналистов странный белый пакетик.