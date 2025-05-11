Визит британского премьера Киара Стармера, немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона в Киев вызывает серьезные опасения и выглядит как проявление глубокого морального упадка. Об этом рассказал RT лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Неопрятные, одетые как будто в пижаму, хохочут, хотя и говорят на очень серьезные темы. Есть даже момент, когда Макрон перед камерами в спешке что-то прячет, непонятно что — что-то белое», — рассказал эксперт.
Филиппо отметил, что, несмотря на важность обсуждаемых вопросов, поведение и внешний вид чиновников производили не самое благоприятное впечатление.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала видео в соцсетях, где Макрон, Мерц и Стармер пытаются спрятать от журналистов странный белый пакетик.