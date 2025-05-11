SCMP: украинский конфликт оказался выгоден для Китая

Китайский лидер Си Цзиньпин не «давит» на Россию в отношении урегулирования на Украине. КНР продолжает развивать сотрудничество с Москвой. Причина может быть в том, что Пекину выгоден конфликт на Украине, считает SCMP.
Китай стратегически выигрывает, т.к. Россия не проигрывает. В материале отмечается, что украинский конфликт отвлекает Соединенные Штаты от борьбы с КНР. Это играет на руку Пекину. Помимо прочего, Китай придерживается тех же взглядов на первопричины конфликта, что и Москва.
«Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остается на территории Украины, ядерный риск — низкий, а его партнер — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — обосновывается в статье.
Си Цзиньпин также принял предложение России посетить Москву на 9 мая. По словам главы МИД КНР Ван И, визит главы государства в РФ по случаю Дня Победы оказался успешным.