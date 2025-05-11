SCMP: украинский конфликт оказался выгоден для Китая

Китай стратегически выигрывает, т.к. Россия не проигрывает. В материале отмечается, что украинский конфликт отвлекает Соединенные Штаты от борьбы с КНР. Это играет на руку Пекину. Помимо прочего, Китай придерживается тех же взглядов на первопричины конфликта, что и Москва.