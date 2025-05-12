Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей на толкователей снов

Не рекомендуется целый день сидеть дома. Считается, что это может спровоцировать болезнь. Запрещено обсуждать чужие успехи. Предки верили, что подобным можно притянуть в жизнь темную полосу. Кроме того, не стоит завидовать, так как можно навлечь неприятности.