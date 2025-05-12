Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей на толкователей снов

Православная церковь 12 вспоминает Девять мучеников Кизических. В народе принято праздновать день Девяти целителей. Вместе с тем есть еще одно название — толкователи снов.
Что нельзя делать 12 мая.
Не рекомендуется целый день сидеть дома. Считается, что это может спровоцировать болезнь. Запрещено обсуждать чужие успехи. Предки верили, что подобным можно притянуть в жизнь темную полосу. Кроме того, не стоит завидовать, так как можно навлечь неприятности.
Что можно делать 12 мая.
По традиции, в указанный день старались выйти на улицу, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, 12 мая собирали травы. Все дело в том, что они обладали целительной силой.
Согласно приметам, сильный ветер предсказывает дождь. В том случае, если 12 мая жаркая погода, то ждали похолодание в конце мая.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.
Тем временем ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске.
Вместе с тем Белгидромет сказал, что ночью 12 мая в Беларуси будет мороз до 4 градусов.