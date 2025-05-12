День ежиного сопения и День ореховой помадки: какие праздники отмечают в России и мире 12 мая

День рождения Будды, или Будда Пурнима отмечается в Индии и разных буддистских странах. Считается, что основатель этой религии родился, достиг просветления и умер в одну и ту же дату. Паломники со всего мира приезжают в город Бодх-Гайя (Индия), на месте которого, по легендам, Будда достиг просветления. Там они читают молитвы, медитируют и поклоняются огромной статуе основателя буддизма.