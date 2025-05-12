Народный календарь. Почему на Борис-день, 15 мая, нужно поговорить с начальником

Православные 15 мая чтут память невинно убиенных князей Бориса и Глеба — младших сыновей Владимира, крестителя Руси. В народном календаре эта дата получила название Борис и Глеб Сеятели или Борис-день.
Считается, что этот день благоприятен для разговора по душам с другими людьми, особенно с начальником, с которым раньше не получалось найти общий язык. Также в Борис-день можно обращаться к руководителю с просьбой, не боясь отказа.
В это время на Руси начинали сеять тыкву и огурцы. Чтобы овощи выросли вкусными и большими, в грядки закапывали пестики от ступок. В этот день в лесах начинали петь соловьи. 15 мая в старину говорили: «Соловьи весну ясную провожают, лето красное встречают».
Приметы погоды:
Если пение соловья слышится — к урожаю хлеба.
Если соловей завел свою трель и зацвела черемуха, то близится двухнедельное похолодание.
Соловей запел раньше, чем кукушка, — счастливо проведете лето.
Соловей молчит — к грозе с дождем.
Именины отмечают: Афанасий, Глеб, Давид, Борис, Герасим, Зоя, Марк, Роман.