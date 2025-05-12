Leta: в Латвии возбудили 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

Он заявил, что большинство дел заведено за использование в общественных местах Латвии «запрещенной» символики. К ней относятся георгиевские ленты, советские песни и значки в честь Победы на одежде. Число административных дел может серьезно вырасти по результатам проверок, уточняется в статье.