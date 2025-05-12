Leta: в Латвии возбудили 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

Латвийская полиция начала разбирательства из-за нарушений, зафиксированных при праздновании Дня Победы. Возбуждено уже 67 уголовных дел. Полиция задержала восемь человек, сообщило агентство LETA, ссылаясь на слова заместителя начальника полиции Андриса Зеллиса.
Он заявил, что большинство дел заведено за использование в общественных местах Латвии «запрещенной» символики. К ней относятся георгиевские ленты, советские песни и значки в честь Победы на одежде. Число административных дел может серьезно вырасти по результатам проверок, уточняется в статье.
«Попыток собраться у бывшего памятника Освободителям Риги в Парке Победы больше не происходит, хотя один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф», — привел пример Андрис Зеллис.
За празднование Дня Победы задержали также группу людей в Киеве. Они пели композиции советских времен. Задержанные — пожилые жители.