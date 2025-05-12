Календарь на 12 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 мая медицинские сестры принимают слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником. В России в этот день вспоминают о важности экологического образования, а в мире — борются с синдромом хронической усталости. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 12 мая.
* ~День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции~
12 мая в России отмечают День воинской славы в честь завершения Крымской наступательной операции 1944 года. В годы Великой Отечественной войны Крым оккупировали фашистские войска, на территории полуострова было создано множество тюрем и концлагерей. Крымская наступательная операция длилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Советским войскам противостояла фашистская армия численностью 200 тысяч человек. Благодаря воинскому мастерству и колоссальной самоотверженности бойцов и командиров, врага удалось вытеснить с полуострова.
* ~Международный день медицинской сестры~
12 мая 1820 года родилась основательница сестринской профессии, общественный деятель Великобритании — Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны она организовала уход за ранеными солдатами, внедрив принципы гигиены и санитарии, что значительно снизило смертность среди пациентов. Эта удивительная женщина стала символом милосердия и профессионализма, заложив основу для развития сестринского дела во всем мире. В 1974 году Международный совет медицинских сестер предложил отмечать в день рождения Флоренс Найтингейл профессиональный праздник всех медсестер.
В современном мире роль медицинской сестры значительно расширилась. Сегодня это не просто помощник врача, а самостоятельный специалист, обладающий глубокими знаниями и разнообразными практическими навыками.
* ~День экологического образования~
Эту дату отмечают в России и в странах — бывших республиках СССР с 1991 года. 12 мая проходят экологические форумы и семинары, познавательные акции, обучающие тренинги, выставки и конференции. Цель праздника — привлечь внимание общества к важности охраны окружающей среды.
* ~День осведомленности о синдроме хронической усталости~
Впервые о синдроме хронической усталости заговорили в 1984 году. За этим термином скрывается целый комплекс проявлений неопределенного заболевания. Среди симптомов — усталость даже после легких нагрузок, которая не проходит в течение дня. Причиной синдрома стал резко ускорившийся ритм жизни. Сегодня от хронической усталости страдают, в основном, жители мегаполисов и больших городов.
Дата отмечается с 2010 года, она призвана вооружить людей информацией об этом состоянии, его профилактике и лечении. Символ празднования — голубая лента.
* ~Всемирный день борьбы с меланомой~
Меланома кожи — очень грозное и агрессивное злокачественное заболевание. Оно развивается и прогрессирует стремительно, дает метастазы. При этом если выявить меланому на начальной стадии, она легко лечится. К сожалению, примерно у 40% пациентов заболевание выявляют на поздней стадии, когда помочь уже невозможно. Регулярные профосмотры и диспансеризация позволяют обнаружить этот недуг в зародыше. Задача Всемирного дня борьбы с меланомой — как можно шире информировать людей об этом виде рака и о необходимости вовремя проверять родинки и другие подозрительные кожные образования.
* ~Международный день охраны здоровья растений~
Растения — основа жизни, ведь они обеспечивают людей пищей, воздухом и ресурсами. Поэтому ООН провозгласила 12 мая Международным днем охраны здоровья растений. Праздник призван подчеркнуть важность этого вопроса для продовольственной безопасности, экономики и окружающей среды. Организаторы акции призывают защищать растения не только от вредителей и болезней, но и от выбросов, которые оказывают негативное влияние на зеленые насаждения.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 мая в других странах.
День святого апостола Андрея Первозванного — Грузия. Этого святого очень почитают в Грузии: именно он в I веке принес сюда христианство. С его именем связывают появление первого храма в стране. 12 мая считается днем прихода Андрея Первозванного в Грузию. Этот праздник объявлен официальным выходным.
День ореховой помадки — США. Ореховая помадка — одно из любимых лакомств американцев. В честь ее создания придумали этот веселый праздник. По легенде в XIX веке один из поваров готовил карамель, но ошибся с ингредиентами и получил еще более вкусный десерт.
Дeнь aктepа и aктpиcы — Аргентина. Эта дата отмечается в стране ежегодно во второй понедельник мая. Праздник учрежден по инициативе Аргентинской ассоциации актеров и актрис. В этот день лучшим мастерам сцены вручают почетные премии, в театрах проходят премьеры спектаклей.
День самосознания — Финляндия. В этот день финны чтят память известного государственного деятеля Йохана Вильгельма Снелльмана, жившего в XIX веке. Он усовершенствовал школьную систему, всю жизнь боролся с непросвещенностью своего народа, продвигал идею женского образования.
Религиозные праздники 12 мая.
* День памяти девяти мучеников Кизических.
В этот день православные христиане вспоминают 9 святых мучеников. В конце III века в древнегреческом городе Кизик шли мощные гонения на христианство. Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон смело исповедовали христианство невзирая на запрет язычников. Храбрецов поймали, подвергли длительным пыткам и, так и не добившись отречения от своих убеждений, лишили жизни.
В 324 году началось правление святого Константина Великого, гонения на веру прекратились. Кизические христиане знали, где похоронены мученики. Они извлекли из земли тела и увидели, что их не тронул тлен. Святые мощи мучеников поместили в храм, который назвали в их честь. Со временем монастырь в честь девяти мучеников Кизических появился и в России — в Казани. Здесь хранится частица мощей святых.
* День рождения Будды в Индии.
Этот самый священный праздник буддийского календаря. Его второе название — Будда Пурнима. Дата празднования привязана к лунному календарю и меняется каждый год. Кроме того, в разных странах день рождения Будды отмечается в разные дни. В Индии в 2025 году праздник выпадает на 12 мая. По легенде именно в этот день в 623 году до н.э. родился Будда. Годы спустя в день своего рождения он достиг просветления, а в 543 году до н.э. достиг нирваны и закончил земную жизнь. Именно его проповеди стали фундаментом для буддизма. В VIII веке н.э. буддизм получил статус мировой религии.
Народные праздники и приметы 12 мая.
* Девять целителей.
В день памяти Девяти мучеников Кизических на Руси было принято выходить на улицу в полдень, становиться на середину дороги и подставлять лицо ветру. В этот день молились об исцелении и избавлении от неудач. Работу в поле начинали только после молитв, заручившись советами стариков.
* Приметы.
Если налетел сильный ветер — жди такого же сильного дождя.
Яркий и ясный восход в этот день предвещал теплое, ласковое лето.
Если заметили на улице много майских жуков — быть засухе.
Если иволга кричит по-кошачьему — скоро начнется дождь.
Какие исторические события произошли 12 мая.
* 996 год — в Киеве освятили первый каменный храм на Руси — Десятинную церковь.
Дни рождения и юбилеи 12 мая.
* В 1755 году родился Джованни Баттиста Виотти — итальянский скрипач-виртуоз, создатель французской скрипичной школы.
Кто отмечает дни рождения.
* 67 лет исполняется Алексею Иващенко — советскому и российскому певцу, барду, автору песен, гитаристу, участнику творческого дуэта «Иваси».