Календарь на 12 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот самый священный праздник буддийского календаря. Его второе название — Будда Пурнима. Дата празднования привязана к лунному календарю и меняется каждый год. Кроме того, в разных странах день рождения Будды отмечается в разные дни. В Индии в 2025 году праздник выпадает на 12 мая. По легенде именно в этот день в 623 году до н.э. родился Будда. Годы спустя в день своего рождения он достиг просветления, а в 543 году до н.э. достиг нирваны и закончил земную жизнь. Именно его проповеди стали фундаментом для буддизма. В VIII веке н.э. буддизм получил статус мировой религии.